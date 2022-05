MotoGp, Quartararo: "Ho poco margine d'errore. Impossibile superare"

ROMA - Fabio Quartararo forse immaginava un esito diverso per il Gran Premio di Francia . Il campione del mondo in carica si presentava infatti all'appuntamento di casa da favorito, ma si è dovuto accontentare del quarto posto. " Oggi è stato molto frustrante - ha commentato il classe '99 a Sky Sport -. Appena sbaglio la partenza o faccio un errore, anche piccolo, la gara è finita. Oggi, a parte che nel primo giro, non ho fatto neanche un sorpasso. Non era possibile : uscendo dalle curve, gli altri hanno molto vantaggio ".

La delusione di Quartararo

"Non mi servono alleati - ha aggiunto Quartararo -. Certo, quando il tuo compagno è vicino a te in termini di prestazioni, puoi analizzare cosa funziona e cosa no. Ma i problemi sono legati al time attack o al passo". C'è un altro problema, quello del sorpasso: "In gara - aggiunge il francese - non c’è niente da fare e faccio tanta fatica per trovare opportunità. Bastianini, Miller ed Espargaro davanti andavano molto forte e avevamo più ritmo dell'Aprilia e della Ducati, ma non potevo superare. Sono stato incollato ad Aleix per tutta la gara, ma non potevo attaccarlo".