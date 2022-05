MotoGp, Bastianini: "Credo di meritare la Ducati ufficiale"

ROMA - "Lavoro molto sulla solidità. Credo che oggi Pecco abbia sofferto che io fossi a lottare con lui, poi l'errore ci sta. Ma l'importante è essere tornati là davanti. Percentuale di me in Ducati? Non lo so, la decisione non è mia e non so niente. Ma forse sul piano del merito credo di potermi guadagnare quel posto". Così Enea Bastianini, vincitore del Gran Premio di Francia a bordo della GP21, ai microfoni di "Sky Sport". Il pilota di Rimini punta alla Desmosedici ufficiale per il 2023 e cerca di far leva sui suoi risultati che, tappa dopo tappa, lo hanno portato in alto.