MotoGp, Pernat: "C'è già l'accordo, la firma per Bastianini arriverà presto"

ROMA - Enea Bastianini è la sorpresa di questa MotoGp 2022 . A bordo della sua GP21, il pilota della Gresini ha vinto tre gare sulle sette finora disputate ed è al terzo posto nella classifica piloti , dietro l'altra rivelazione di questo Motomondiale, Aleix Espargaro sull'Aprilia. Per quanto riguarda Bastianini però c'è un posto nella Ducati ufficiale da conquistare e su questo aspetto è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" l'agente del "Bestia", Carlo Pernat : " C'è solo una stretta di mano , ma la Ducati ha assicurato ad Enea la moto 2023 , un biennale da pilota ufficiale e gli aggiornamenti in tempo reale . La firma arriverà la settimana prossima ".

Le parole di Pernat

Sarebbe tutto pronto dunque per una stagione che vedrà Bastianini protagonista di primo piano. Non è però ancora chiaro in quale team verrà inserito il pilota di Rimini. Aggiunge infatti Pernat: "Giovedì ho incontrato Paolo Ciabatti (direttore sportivo, ndr) e Gigi Dall'Igna (team manager, ndr) e la Ducati ha già una strategia. La squadra attorno a Bastianini sarà la stessa attuale, con Giribuola capotecnico. Tra Mugello e Barcellona, la Ducati deciderà in quale squadra piazzare il pilota. A noi basta il pacchetto ufficiale e un ingaggio adeguato". Una svolta per Enea Bastianini che deve ora continuare a dimostrare in pista di valere questo investimento da parte della Ducati.