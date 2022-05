MotoGp, dalla Spagna: "L'Aprilia si è mossa con decisione per Rins"

ROMA - Il mercato piloti per la MotoGp è già entrato nel vivo. L'annuncio della Suzuki, che lascerà il paddock al termine della stagione in corso, sembra aver infatti innescato un domino che potrebbe rappresentare un fattore anche per le prestazioni sportive dei team e dei piloti nel 2022. L'ultima indiscrezione arriva dalla Spagna e a riportarla è il quotidiano "Marca", dove si delinea uno scenario che vede protagonista proprio Alex Rins. Mentre infatti Joan Mir dovrebbe avere già pronto un contratto per prendersi la Honda di Pol Espargaro, l'altro pilota Suzuki si starebbe guardando intorno e potrebbe trovare una terra d'approdo in Aprilia.