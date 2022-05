MotoGp, Espargaro: "Sono arrabbiato, la Honda non ha punti forti"

ROMA - La Honda non convince Pol Espargaro. Il pilota spagnolo sta facendo molta fatica in MotoGp, come d'altronde Marc Marquez, e dunque le sue parole, riportate da "autosport.com", suonano come un allarme: "Sono arrabbiato perché quando guido una moto normalmente mi sento forte in alcuni punti. In KTM, ad esempio, sono stato molto forte sulla frenata. A Misano in tanti erano più veloci di me in un Gp, ma sono finito sul podio perché rallentavo molto più tardi di loro. Ora sento che con la Honda non ho punti forti", ha infatti detto il fratello di Aleix Espargaro, che corre per l'Aprilia.