La MotoGp nel regno di Valentino Rossi: al Mugello nove vittorie del Dottore

ROMA - La MotoGp vola al Mugello per il Gran Premio d'Italia , ottavo appuntamento stagionale. La stagione della classe regina è cominciata con enorme equilibrio, e al momento vede Fabio Quartararo al comando della classifica piloti, con un vantaggio minimo su Aleix Espargaro ed Enea Bastianini . Quest'ultimo è l'unico pilota ad aver vinto più di un Gran Premio, conquistandone addirittura tre, il che fa di lui il pilota più in alto tra quelli in sella a una ducati in questo campionato. Un anno fa a imporsi al Mugello fu Quartararo, poi vincitore del Mondiale.

I nove sigilli di Rossi

Il primatista di vittorie nel Gran Premio d'Italia al Mugello è però Valentino Rossi. Il Dottore si è imposto in ben nove occasioni nell'autodromo toscano, una in classe 125, una in 250 e ben sette in MotoGp, infilando una striscia ininterrotta di successi dal 2002 al 2008. Al record del numero 46 si è però avvicinato anche Jorge Lorenzo, detentore di sette vittorie al Mugello, sei delle quali in MotoGp e in particolare cinque con la Yamaha.