MotoGp, Marini: "Mugello pista tosta, noi nella giusta direzione"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia è sempre più vicino e al Mugello i piloti italiani sono pronti a dare il meglio. Tra questi ci sono gli alfieri del VR46 Racing Team, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Per primo ha parlato il fratello di Valentino Rossi, rookie in questa stagione di MotoGp: “Sono contento di arrivare al Gp d’Italia dopo la buona gara di Le Mans. Il Mugello è una pista davvero tosta, sia a livello tecnico che fisico, in sella alla MotoGP. La velocità è impressionante e anche il tifo è speciale. Stiamo lavorando nella giusta direzione per poter tenere il ritmo del gruppo dei più forti e continuiamo per fare un altro passo in avanti proprio davanti ai tifosi italiani".