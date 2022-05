MotoGp, al Mugello ci sarà anche Pirro: nove le Ducati in griglia

ROMA - La Ducati si avvicina al Gran Premio d'Italia portando in pista alcune novità. Innanzitutto, al via dell'ottava tappa della MotoGp ci sarà anche il collaudatore della scuderia italiana, Michele Pirro. Il tester pugliese potrebbe montare sulla sua moto delle novità tecniche, compreso l'abbassatore anteriore manuale, per ora montato esclusivamente sulla Pramac di Johann Zarco. Con la GP22 di Pirro le Ducati in griglia passeranno così a nove, con la casa di Borgo Panigale che deve ancora fare i conti con un grip in uscita di curva ancora non ottimale.