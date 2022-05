MotoGp, Bagnaia: "Errore grosso a Le Mans, concentrato per il Mugello"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia si apre con la consueta conferenza stampa piloti. Riflettori puntati sugli italiani Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini che non vedono l'ora di scendere in pista per questa ottava tappa della MotoGp. Ha parlato per primo il pilota Ducati che è partito dalla sua sbavatura a Le Mans: "Gli errori capitano, anche se il mio è stato grosso. Ho avuto tempo di riflettere su questo errore e imparare. Imparare ad essere concentrato e sereno, anche dopo uno sbaglio. E il posto migliore per ripartire è proprio il Mugello. Ho lavorato molto a Borgo Panigale, cerco di usare allenamenti su moto stradali come fossero allenamenti in palestra, mi piace, mi permette di provare nuove cose".