MotoGp, prove libere 1 Gp Italia: Nakagami in testa, terzo Bagnaia

SCARPERIA - Takaaki Nakagami è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota giapponese del team Honda LCR, sul circuito del Mugello, firma il crono di 1:46.662, precedendo l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Pecco Bagnaia, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarto tempo per la Suzuki di Alex Rins davanti a Enea Bastianini, vincitore di tre gare su sette fin qui in stagione.