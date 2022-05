MotoGp, Bagnaia: "La velocità al Mugello non è tutto. Noi forti in scia"

ROMA - Si sono chiuse le prove libere 2 del Gran Premio d'Italia, ottava tappa della MotoGp. Aleix Espargaro (Aprilia) e Pecco Bagnaia (Ducati) sono stati la coppia di testa in cima alla tabella dei tempi. Il pilota italiano ai microfoni di "Sky Sport" ha detto: "Questa pista mi piace molto, mi viene bene ed è stato fatto un passo in avanti con la carena piccola. Manchiamo in top speed, ma non è un aspetto che fa la differenza in un tracciato così tecnico. Siamo in una situazione migliore che a Jerez o Le Mans, siamo in forma. L'anno scorso Quartararo ha vinto qui con una moto di 10km/h più lenta. Io scelgo la guidabilità. Per essere forte curva posso sacrificare il dritto e questo è un vantaggio. In scia abbiamo più cavalli, ma, fuori dalla scia, noi e la Yamaha abbiamo più o meno la stessa velocità di punta".