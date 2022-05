MotoGp: al Mugello prima fila tutta italiana: pole di Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marini

SCARPERIA - Fabio Di Giannantonio conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini partirà davanti a tutti sul circuito del Mugello. In prima fila con lui si piazzano i due piloti del team VR46, Marco Bezzecchi e Luca Marini. Oltre alle tre Ducati che partiranno in testa, ci sono quelle di Johann Zarco e Pecco Bagnaia, rispettivamente in quarta e quinta posizione, mentre a chiudere la seconda fila c'è il campione in carica Fabio Quartararo. Settima casella di partenza in griglia per l'Aprilia di Aleix Espargaro, in terza fila con Takaaki Nakagami e Pol Espargaro. Partirà dodicesimo Marc Marquez, caduto a inizio Q2 e costretto a prendere l'altra moto dopo che quella utilizzata precedentemente è finita a terra, emanando anche alcune fiamme.