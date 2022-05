MotoGp, Gp Italia: l'Aprilia guida il warm-up, Espargaro e Vinales in testa

SCARPERIA - Aleix Espargaro è il più veloce nel warm-up al Gran Premio d'Italia , ottavo appuntamento stagionale della MotoGp . Lo spagnolo di Aprilia, sul circuito del Mugello, firma il crono di 1:46.976 precedendo il compagno di squadra Maverick Vinales e la Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi su una pista ancora leggermente bagnata soprattutto in avvio di sessione. Seguono Johann Zarco e Takaaki Nakagami , rispettivamente in quarta e quinta posizione, mentre chiude al sesto posto la Ducati di Pecco Bagnaia .

Gli altri piloti

Settimo tempo per Luca Marini, che nella gara delle ore 14 partirà dalla prima fila dietro a Di Giannantonio e Bezzecchi. Le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir si piazzano in ottava e nona posizione, mentre a chiudere la top ten c'è la Ducati di Jack Miller, che precede Enea Bastianini e Marc Marquez. Quattordicesimo crono per il poleman Fabio Di Giannantonio.