MotoGp, festa Italia e Ducati al Mugello: vince Bagnaia davanti a Quartararo

SCARPERIA - Pecco Bagnaia trionfa nel Gran Premio d'Italia , ottavo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota Ducati vince al Mugello la seconda gara del suo anno, guadagnando punti fondamentali in ottica classifica. Secondo posto per la Yamaha del campione in carica Fabio Quartararo , al traguardo con un discreto vantaggio sull'Aprilia di Aleix Espargaro . Ai piedi del podio c'è Johann Zarco , davanti alla coppia di Ducati del team VR46 formata da Marco Bezzecchi e Luca Marini , rispettivamente quinto e sesto. Out invece Enea Bastianini , finito nella ghiaia nella seconda parte di gara.

La cronaca

Pronti via e Marini riesce, durante il primo giro, a sorpassare Di Giannantonio, poi superato anche da Bezzecchi, che aggancia il compagno di squadra e se lo mette dietro, conquistando la leadership. I due del team VR46 tentano la prima fuga, mentre il poleman del Mugello si vede sopravanzato anche da Quartararo. Proprio quest'ultimo, protagonista di una partenza perfetta, aggancia i piloti di testa e si mette in lotta per le posizioni importanti. Chi parte male ma riesce a recuperare tutto è invece Pecco Bagnaia, scivolato in ottava piazza in avvio ma capace di riportarsi in testa rapidamente, conquistando poi la leadership della gara. Il ducatista procede a distanza rispetto a Quartararo, l'unico a non perdere troppo terreno dal numero 63. Il francese ci prova fino alla fine, ma deve poi accontentarsi del secondo posto dietro al ducatista, vincitore nel circuito di casa.