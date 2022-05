MotoGp, Quartararo: "Oggi la miglior gara della mia carriera"

SCARPERIA - "E’ la migliore gara della mia carriera, ho fatto un’ottima partenza anche se poi sono stato superato. Ho perso il posteriore ad un certo punto, ma c’è l’ho fatta ed è stata una gara fantastica. Non avevo nulla da perdere, sapevo che il nostro passo non era sconvolgente. Ho girato al meglio e sono molto felice". Fabio Quartararo ha parlato così dopo il secondo posto nel Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento stagionale della MotoGp. Il francese, grazie anche a un'ottima partenza, è riuscito a cogliere un importante risultato al Mugello, guadagnando punti in classifica piloti su Aleix Espargaro.