Ducati, Domenicali: "Bagnaia è il Pinturicchio delle moto"

ROMA - Pecco Bagnaia vince il Gran Premio d'Italia , ottava tappa della MotoGp , e si rilancia in ottica Motomondiale . Al Mugello il pilota Ducati si è imposto sul leader della classifica piloti Fabio Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargaro (Aprilia) e ha ricevuto un complimento speciale da Claudio Domenicali , amministratore delegato di Ducati, che ai microfoni di "Sky Sport" ha detto: " Pecco è il Punturicchio . Ha un'eleganza sulla moto straordinaria. Prima della Casanova Savelli tutti tirano la moto, mentre lui si rimette in posizione armoniosamente. Quando poi Pecco è efficace di divertiamo ancora di più ".

Le parole di Domenicali

Parole che non possono che fare piacere a Pecco Bagnaia, tifoso della Juventus, che sicuramente ha esultato per i gol Alessandro Del Piero, Pinturicchio per l'Avvocato Gianni Agnelli, che aveva scomodato il pittore rinascimentale Bernardino di Betto Betti per un paragone ricordato ancora oggi. Domenicali ha poi parlato degli altri piloti motorizzati Ducati, che sognano la promozione nel team ufficiale: "Oggi Bastianini ha fatto un errore di sopravvalutazione, forse si sentiva troppo carico,. Martin è in difficoltà, ma vogliamo averli entrambi".