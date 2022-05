MotoGp, Espargaro: "Weekend strepitoso, ma volevo la vittoria"

ROMA - Quinto podio stagionale in MotoGp, quarto consecutivo per Aleix Espargaro, che fa volare l'Aprilia. Il pilota di Granollers sta collezionando risultati importanti. Anche al Gran Premio d'Italia ha timbrato il cartellino, anche se per la gara afferma di non essere del tutto soddisfatto: "Sono contento - ha detto Espargaro ai microfoni di "Sky Sport" - ma non pensavo al campionato oggi. Abbiamo fatto un weekend impressionante. Prima il rinnovo, poi l'annuncio di Razali. Ho parlato con Massimo (Rivola, ad di Aprilia, ndr) e gli ho detto che volevo la vittoria".