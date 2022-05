MotoGp, Espargaro: "Gare difficili per Honda, conto sui tifosi per Barcellona"

ROMA - Gran Premio di Catalogna che ha il sapori di casa per i due fratelli Espargaro. Se però Aleix con l'Aprilia sta raccogliendo risultati straordinari, Pol è alle prese con un momento delicato in casa Honda, con Marc Marquez ancora costretto a gettare la spugna. “So che i tifosi di casa mi daranno una spinta in più questo fine settimana. Dopo gare difficili, questo è proprio ciò di cui ho bisogno per riportarci dove dovremmo essere. Sono motivato e concentrato e dalle libere 1 lavoreremo per centrare i nostri obiettivi. Anche i test di lunedì saranno importanti”, ha detto il pilota di Granollers.