MotoGp, Marini: "In Catalogna per rimanere sullo stesso livello"

ROMA - I due si sono distinti in Italia per aver guidato al lungo il gruppo di testa al Mugello . Ora però Luca Marini e Marco Bezzecchi puntano a una gara nel vivo dell'azione anche per il Gran Premio di Catalogna . "Dopo il GP di casa - ha infatti detto il fratello di Valentino Rossi - l’obiettivo è ripartire allo stesso livello anche se sappiamo che non sarà facile . Sarà cruciale partire bene dalle prime libere il venerdì e poi cercare di ricucire il gap. Mi piacerebbe ritrovare subito le stesse sensazioni con cui ho chiuso domenica scorsa. Barcellona e Mugello si somigliano . Ci saranno tanti avversari forti, ma non molliamo e sfruttiamo al massimo anche la giornata di lunedì di test".

Le parole di Bezzecchi

Anche da parte di Bezzecchi c'è la volontà di dare costanza alle prestazioni positive del Mugello e Barcellona sembra la pista giusta per riprendere il discorso interrotto in Toscana: "Arriviamo da un weekend molto positivo e torniamo in pista per fare un altro step in avanti. Barcellona e Mugello hanno tanti punti e caratteristiche in comune: un lungo rettilineo e cambi di direzione. La pista mi piace molto e c’è notoriamente poco grip. Condizioni in cui quest’anno sono riuscito sempre ad andare bene e a trovarmi subito a mio agio in sella alla moto", ha infatti concluso il riminese.