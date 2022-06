MotoGp: Quartararo rinnova con Yamaha fino al 2024

ROMA - Fabio Quartararo ha rinnovato il suo contratto con la Yamaha in MotoGp fino al termine del 2024 . Il pilota francese, dopo alcuni mesi burrascosi e tante voci su un possibile addio alla casa di Iwata, ha prolungato l'accordo e rimarrà nel team con cui ha vinto il Mondiale 2021 almeno per altre due stagioni. Grande soddisfazione di Lin Jarvis , managing director di Yamaha: " Siamo molto felici di aver raggiunto un accordo con Fabio per continuare con il team Monster Energy Yamaha MotoGp nel 2023 e oltre . L'anno scorso abbiamo portato Fabio nel team ufficiale sapendo che aveva un talento speciale. Ha superato le nostre aspettative. Non capita spesso di imbattersi in un pilota del suo calibro. Aveva già mostrando il suo talento e la sua velocità durante i due anni con il team satellite SRT, nel 2019 e nel 2020. Quando ha fatto il salto di qualità al team ufficiale, è cresciuto e maturato".

Le parole di Quartararo

Anche Quartararo ha parlato in occasione dell'annuncio di rinnovo: "Sono davvero felice di annunciare che rimarrò in Yamaha per altri due anni. In passato, passare alla MotoGp con questo marchio, e poi al team factory, è stato fantastico. Yamaha ha creduto in me fin dall'inizio, è qualcosa che non sottovaluto affatto. Questo nuovo accordo rappresenta una decisione importante. Sto attraversando un ottimo momento della mia carriera, quindi mi sono preso un po' più di tempo prima di prendere questa decisione, volevo essere sicuro. Credo nel progetto Yamaha MotoGp e sento che Yamaha è davvero motivata. Ora che abbiamo ufficialmente confermato la nostra decisione, possiamo concentrarci completamente sulla stagione in corso. Voglio dire grazie alle persone che mi stanno intorno, che mi aiutano e mi supportano sempre, così come ai fan che fanno il tifo per me. Apprezzo davvero tutto questo supporto".