MotoGp: ok l'intervento di Marquez negli Stati Uniti

ROMA - L'intervento a cui si è sottoposto Marc Marquez alla Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, si è svolto senza complicazioni. Ad annunciarlo è stata la Honda, che in una nota spiega come l'operazione all'omero destro, della durata di circa tre ore, sia stata considerata "un successo senza complicazioni" dal team medico che se n'è occupato. Come scritto dalla Honda, Marquez rimarrà negli Stati Uniti per la prima parte del recupero, per poi tornare in Spagna dove continuerà la riabilitazione. "Abbiamo avuto l’opportunità di operare l’omero destro del signor Marc Marquez, l’intervento è stato completato in circa tre ore - spiega il dottor Sanchez Sotelo -. Nonostante la complessità dell’intervento, il risultato finale è stato soddisfacente".