MotoGp, Gp Catalogna: Aleix Espargaro fa il record della pista nelle FP3

MONTMELO - Aleix Espargaro è il più veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio della Catalogna , nono appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota dell'Aprilia, con il crono di 1:38.771, sul circuito del Montmelo stampa il record del tracciato, precedendo le Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin. Quarto posto per Pecco Bagnaia, miglior italiano, che gira in 1:39.007 con la sua Ducati. Completa la Top 5 l'altra Ducati di Jack Miller, mentre il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) occupa la sesta posizione. Bene anche Luca Marini, che conferma l'ottimo lavoro svolto dal team VR46 ed è ottavo.

Gli altri piloti

In Top 10 anche un altro italiano, ovvero Fabio Di Giannantonio, che chiude in decima piazza. Dovrà invece passare dal Q1 Enea Bastianini, incapace di migliorare la sua dodicesima posizione. L'azzurro dovrà vedersela con i connazionali Bezzecchi, Dovizioso, Morbidelli e Pirro, oltre che con la Suzuki di Rins e l'Aprilia di Vinales. Appuntamento alle ore 14:10 con il Q1, in cui solamente due piloti accederanno al Q2 per giocarsi la pole con i migliori dieci della classifica combinata.