MotoGp, Quartararo terzo a Barcellona: "Avrei firmato per la prima fila"

MONTMELO - "Su questa pista facciamo fatica con la moto, tuttavia non siamo messi male con la gomma media vecchia. Sono felice e credo che domani potremo fare una buona gara, ma dipenderà dal passo". Così Fabio Quartararo, che ha commentato il suo terzo posto nelle qualifiche del Gp di Catalogna , nono appuntamento della stagione di MotoGp . Il francese ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Per la prima fila avrei firmato, ma a dir la verità anche per la seconda. Rispetto al disastro di ieri, oggi abbiamo avuto un buon passo sin dal mattino. Il merito è sia delle modifiche nel setting che del miglioramento della pista". Il pilota Yamaha ha quindi consluso: "Felice? Non potrei non esserlo, faccio il lavoro che mi piace e la mia vita va perfettamente".

Le parole di Zarco

Alle spalle del Diablo, ma in seconda fila, troviamo Johann Zarco, che con la sua Ducati Pramac si è dovuto accontentare della quarta posizione. "Buon sabato, è andata bene. Sono contento poiché abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri, ma quei tre davanti volano - ha dichiarato il francese a Sky Sport, per poi aggiungere - Forse potevo scendere sull'1:38.7, ma nel quarto settore ho sbagliato un paio di cose. In vista della gara, tuttavia, il quarto posto è più che buono". Si preannuncia dunque molto avvincente la gara sul tracciato del Montmelò, che vedrà sicuramente favoriti i tre che partono in fila ma non sono da escludere delle sorprese provenienti dalle retrovie.