MotoGp, Gp Catalogna. Di Giannantonio: "Stiamo crescendo molto"

MONTMELO - Altro risultato di spicco per Fabio Di Giannantonio, che dopo la splendida pole position al Mugello sette giorni fa, brilla anche sul circuito del Montmelò. In occasione del Gp di Catalogna , nono appuntamento stagionale di MotoGp, il pilota della Ducati del team Gresini scatterà infatti dalla seconda fila, più precisamente dalla quinta casella. Imprendibili i primi tre, ovvero il poleman Aleix Espargaro , Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, ma l'azzurro è comunque riuscito a far segnare il quinto tempo, alle spalle di Zarco ma davanti a Martin. Ai microfoni di Sky Sport, ha dunque condiviso le sue sensazioni.

Le parole di Fabio

"Essere così veloci è una figata. Al Mugello si è trattato di un exploit, mentre la quinta posizione quest'oggi forse vale persino di più. Il risultato odierno dimostra che stiamo crescendo, per questo ho esultato di più. Sulla moto mi diverto e stiamo lavorando molto bene" ha dichiarato Di Giannantonio, che ora sogna in grande anche in vista della gara di domani. Fabio ha poi svelato qual è stata la gara fondamentale quest'anno: "La molla è scattata a Jerez. Lì abbiamo fatto tante modifiche alla moto ed ho cominciato a costruire il mio stile di guida. Da lì in avanti sono sempre migliorato".