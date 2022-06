MotoGp, Gp Catalogna: ancora bene l'Aprilia, Vinales davanti nel warm-up

MONTMELO - Maverick Vinales è il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Catalogna , nono appuntamento stagionale della MotoGp . Sul circuito di Barcellona, il pilota spagnolo di Aprilia firma il crono di 1:40.135 e precede la coppia del team Gresini, con le due Ducati guidate da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio . Subito dietro la Suzuki di Alex Rins e l'altra Aprilia di Aleix Espargaro , che partirà davanti a tutti nella gara in programma alle ore 14, a certificare l'ottimo momento della scuderia italiana.

Gli altri piloti

Sesto tempo per la KTM di Brad Binder, che precede la Suzuki di Joan Mir e il compagno di squadra Miguel Oliveira. Chiudono la top ten le due Yamaha di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, mentre è tredicesimo il campione in carica Fabio Quartararo. Ventesimo crono per Pecco Bagnaia, che scatterà dalla prima fila nella gara del pomeriggio.