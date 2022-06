MotoGp, Aleix Espargaro: "Mondiale? Voglio continuare a sognare"

MONTMELO - " E' il momento più bello della mia vita. A livello sportivo è ovvio , anche a casa sono felice con la mia famiglia. Ogni volta che vado in pista poi è troppo divertente guidare questa moto". Aleix Espargaro ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Catalogna , nono appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota di Aprilia è secondo in classifica piloti, e anche nella gara di Barcellona può puntare a un grande risultato: "Non sapevo come avrei reagito nel momento in cui mi fossi trovato a lottare per un titolo. Sono molto rilassato, mi sto godendo questo momento per tutta la carriera. Negli ultimi 3-4 anni con Aprilia è stato difficile, abbiamo avuto tanti problemi, tante cadute. Da nero è diventato bianco ".

Obiettivo Mondiale

"E' difficile non sbagliare mai, le piste sono diverse e stare lì è complicato - ha aggiunto Espargaro -. Sento che ci manca un pizzico di velocità rispetto alle Ducati di Bagnaia e Bastianini. Io sono più regolare, loro più veloci. Questo mi fa un po' arrabbiare". L'obiettivo, ora, non può che essere quello di lottare fino alla fine per un titolo mondiale che sarebbe storico per lui e Aprilia: "Il sogno Mondiale c'è, l'ho voluto per tutta la mia carriera. Ora è un sogno reale, che posso toccare per adesso. Voglio continuare a sognare. E' una cosa unica. Non solo per me, che mi trovo in questa situazione a 32 anni, ma per tutto il team, gli ingegneri, Massimo e tutta la gente che è con me dal 2017. E' impressionante".