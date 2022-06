MotoGp, Bagnaia e Rins tirati giù da Nakagami: i tre piloti costretti al ritiro

MONTMELO - Pronti, via ed è subito incidente al Gran Premio di Catalogna, ottavo appuntamento stagionale della MotoGp. Pecco Bagnaia, partito dalla prima fila in griglia sul circuito di Barcellona, viene a contatto con Takaaki Nakagami, che scivola a terra e tocca anche Alex Rins, in un episodio ancora da analizzare con precisione: il pilota della Ducati, assieme ai due colleghi, finisce fuori pista ed è costretto a un ritiro che pesa tantissimo in ottica campionato.