MotoGp: Quartararo domina a Barcellona, fuori Bagnaia e Bastianini

MONTMELO - Fabio Quartararo trionfa nel Gran Premio di Catalogna , nono appuntamento stagionale della MotoGp . Il francese, dopo una grande partenza, va subito in fuga e vince con ampio margine sul circuito di Barcellona. Secondo posto per Jorge Martin , sul podio assieme al compagno di squadra Johann Zarco . Quarto Joan Mir , mentre Aleix Espargaro crolla in quinta posizione nel finale dopo un clamoroso errore. Subito fuori alla prima curva Pecco Bagnaia , che viene a contatto con Takaaki Nakagami il quale tira giù il ducatista e Alex Rins , costringendo tutti e tre al ritiro. Fuori anche Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi .

La cronaca

Mentre Quartararo comincia alla grande, Bagnaia non parte al meglio e alla prima curva viene toccato da Takaaki Nakagami. Nell'incidente viene coinvolto anche Alex Rins, che come i due colleghi finisce fuori ed è costretto al ritiro. Quartararo intanto comincia la sua fuga, aumentando il suo vantaggio giro dopo giro. Per il secondo posto è battaglia tra Jorge Martin e Aleix Espargaro, con Johann Zarco a inseguire. A un giro dal termine il catalano commette un errore incredibile: convinto di aver già finito la gara, il pilota di Aprilia molla l'acceleratore e perde clamorosamente tre posizioni, scivolando in quinta posizione.