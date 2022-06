MotoGp, Quartararo: "Gara pazzesca, non ho mai guidato così"

MONTMELO - " Gara pazzesca, sono molto felice . Fin dalla partenza mi sentivo bene, il mio obiettivo era quello di essere primo alla prima curva. Non direi di aver controllato, bensì ho spinto fin dall’inizio per vedere come andava la gomma posteriore e, giro dopo giro, ho aumentato il margine". Fabio Quartararo ha parlato dopo la vittoria nel Gran Premio di Catalogna , nono appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota della Yamaha, grazie al successo sul circuito di Barcellona, allunga in classifica piloti su tutti gli inseguitori. "Gare difficili come questa e quella del Mugello mi hanno portato rispettivamente un secondo ed un primo posto, è grandioso - ha aggiunto il campione in carica -. Bellissimo anche vedere questi tifosi sugli spalti, ringrazio tutti".

Sul rinnovo

Quartararo ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Non ho mai guidato così in MotoGp. Ho una grande fiducia in questa moto, oggi nella prima frenata ho staccato fortissimo per andare in testa. Sono felice per questo weekend, difficile il venerdì ma in cui alla fine abbiamo vinto con un certo vantaggi. Avevo un po’ di margine, due o tre decimi, ma alla fine ho visto che andavo sempre più forte ed il vantaggio sul secondo aumentava. In quel momento mi sono detto che se mi avessero preso avrei avuto qualcosa in più". Chiusura sul rinnovo di contratto con Yamaha: “C’è stata la possibilità di andare via, ma circa un mese fa ho preso la mia decisione. Bisognava solo parlare con Yamaha. Ci siamo presi del tempo per vedere il progetto e quello dell’anno prossimo mi piace tanto".