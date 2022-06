MotoGp, Bagnaia: "Nakagami non ha scuse, ha messo in pericolo sé stesso"

MONTMELO - "Alla prima curva del primo giro non serve far così, soprattutto se parti dodicesimo e hai già recuperato delle posizioni. Nakagami è solito fare certe cose ed è brutto perché oggi ci sono caduto io. Tuttavia le gare sono anche questo, adesso testa bassa e pensiamo alle prossime". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro forzato nel Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Ducati è stato tirato giù da Takaaki Nakagami alla prima curva, finendo fuori a gara appena iniziata a uscendo dal weekend di Barcellona con uno zero pesante. "Oggi lui ha messo in pericolo principalmente sé stesso, sbattendo molto forte sulla mia moto - ha detto -. Dopo tutti questi anni di esperienza, sono errori che non ti puoi permettere. Non ha troppe scusanti, è stata una valutazione totalmente sbagliata. E’ un bene che non si sia fatto niente, ma poteva andare molto peggio".