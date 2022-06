MotoGp, Bastianini: "Weekend sfortunato, in gara qualcosa non andava"

ROMA - Il Gran Premio di Catalogna, nona tappa della MotoGp, non è andato certo al meglio per i piloti del team Gresini, entrambi costretti al ritiro dopo le rispettive cadute. Pesa il secondo zero consecutivo di Enea Bastianini, che perde contatto in classifica piloti con un Fabio Quartararo praticamente perfetto. "Se al Mugello avevo commesso io un errore e ci poteva stare, questo weekend è stato sfortunato fin da ieri, in cui ho mancato l'accesso al Q2 per qualche millesimo. Stamattina - ha detto Bastianini au microfoni di Sky Sport - c'era un bel feeling con la pista, ma in gara nuovamente qualcosa non andava. Mi sono detto di aspettare il drop delle gomme, invece sono caduto".