MotoGp, Dovizioso: "Deluso, ma la mia velocità era maggiore"

ROMA - Ancora una gara fuori dalla zona punti per Andrea Dovizioso, pilota per la Yamaha RNF in MotoGp . Il 36enne, nono in griglia di partenza al Gran Premio della Catalogna , ha cercato in un primo momento uno sprint interrotto però dalla caduta di Stefan Bradl su Honda. “Sono un po' deluso - ha detto l'italiano - perché lungo questo weekend nel complesso eravamo migliorati . Siamo arrivati alla gara con un feeling più ottimale, ma purtroppo Bradl è caduto davanti a me alla curva 10 del primo giro e ho perso quattro posizioni ".

Le parole di Dovizioso

Poi i limiti tecnici della moto hanno fatto il resto. "Non sono riuscito a sorpassare gli altri piloti, non sono in grado di accelerare bene e il freno anteriore è stato davvero difficile da manovrare. Si stava bloccando e non potevo frenare, quindi - si rammarica Dovizioso - non potevo sorpassare. Sono stato in grado di gestire nel modo giusto la gomma posteriore e sapevo di poter essere competitivo a fine gara e raggiungere il gruppo con Alex Marquez davanti a me. Ma quando ero dietro ad altri ragazzi con la scia, non riuscivo a fermare la moto".