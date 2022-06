MotoGp, Quartararo comanda i test di Barcellona: secondo Bagnaia

ROMA - È sempre Fabio Quartararo il padrone del circuito di Montmelò, a Barcellona . Nella giornata di oggi, dedicata ai test MotoGp , il francese della Yamaha ha infatti girato in 1:39.447 staccando di soli quattro millesimi la Ducati di Pecco Bagnaia . Terzo invece Johann Zarco , sul podio domenica, mentre quarto crono per Aleix Espargaro , protagonista ieri di un errore grossolano che gli è costato una seconda piazza fondamentale per stare al passo di Quartararo. Quinta poi la Honda di Pol Espargaro .

Gli altri piloti

Completano la top 10 l'altra Ducati di Jack Miller in sesta piazza, mentre l'Aprilia di Maverick Vinales fa registrare il settimo crono in questo pomeriggio. Buone sensazioni per Franco Morbidelli che a bordo della sua Yamaha M1 si piazza ottavo in questi testi ufficiali. Infine, è la coppia del team Gresini formata da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio a chiudere il gruppo dei dieci migliori piloti sulla pista catalana.