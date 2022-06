MotoGp, le scuse di Nakagami: "Ho rovinato la gara a Bagnaia e Rins"

ROMA - Takaaki Nakagami torna a scrivere sui social dopo l'incidente al Gran Premio di Catalogna, nona tappa della MotoGp . Il giapponese, dopo pochi metri dallo spegnimento del semaforo, si era infatti avvicinato troppo al gruppo di testa. Una staccata troppo profonda per essere controllata e il pilota della LCR Honda era finito con la testa nella ruota posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia, causando la caduta del torinese, in cui è stato coinvolto anche Alex Rins , che ha rimediato una frattura. "Voglio scusarmi con Bagnaia e Rins. Scusate se vi ho distrutto la gara . È stato spaventoso, ma per fortuna non ho riportato conseguenze gravi. Cercherò di recuperare il prima possibile", ha scritto su Twitter Nagakami

Nakagami nel mirino

Dopo la paura iniziale per l'impatto, la MotoGp non ha ritenuto che fosse necessario investigare sull'incidente, scatenando le reazioni dei piloti e degli addetti ai lavori. Sia Fabio Quartararo che lo stesso Rins hanno rimproverato il giapponese per la troppa irruenza nelle battute iniziali della gara di Barcellona. Le scuse di Nagakami però potrebbero non bastare per raffreddare i piloti nel paddock che vorrebbero per lui una penalizzazione in griglia di partenza per il Gran Premio di Germania, in agenda il 19 giugno.