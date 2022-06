MotoGp, Bagnaia: "Provato nuova frizione, soddisfatto dei test"

ROMA - Dopo l'amarezza per lo zero nel Gran Premio di Catalogna, ieri Pecco Bagnaia è risalito in sella alla sua Desmosedici per i test ufficiali sul circuito di Barcellona. Al termine dei quali il pilota torinese- ai microfoni ufficiali della MotoGp - ha detto: "Abbiamo provato molte cose. Abbiamo testato diverse forcelle, anche varie frizioni e setup. È stata una sessione positiva e siamo soddisfatti del risultato. La diversa configurazione della frizione ci ha dato sensazioni differenti. Prima eravamo i più veloci in partenza, mentre ora le altre moto ci sono superiori e ci stiamo lavorando. Stiamo migliorando la flessibilità del nostro setup e questo può aumentare la gamma di cambiamenti che possiamo apportare alla messa a punto".