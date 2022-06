MotoGp, Bagnaia saluta Miller: "Un onore condividere il box con te"

ROMA - "È stato un vero onore per me condividere il box con te in questi quattro anni. Sei una delle persone più simpatiche del paddock e uno dei piloti più talentuosi e veloci della griglia. Ci aspettano ancora molte battaglie in pista, amico mio. Grazie Thriller". Con queste parole Pecco Bagnaia saluta Jack Miller, che ha firmato un contratto biennale con la KTM. I due piloti in Ducati hanno condiviso il box in MotoGp per quattro stagioni.