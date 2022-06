MotoGp, Ciabatti a Miller: "Ora spingiamo fino alla fine"

ROMA - Ora che Jack Miller è ufficialmente un pilota KTM in MotoGp , è tempo di saluti nel box Ducati . L'australiano correrà con la casa austriaca solo nel 2023, ma il direttore sportivo della scuderia italiana, Paolo Ciabatti , ci ha comunque tenuto a dedicargli queste parole sui social: "Anche se le nostre strade si separeranno alla fine di questa stagione, sarai sempre uno dei miei piloti preferiti di sempre . Sei un pilota molto veloce e di talento ma, cosa più importante per me, sei una persona onesta, leale e sincera, un vero amico. Ora finiamo alla grande la stagione e divertiamoci ancora un po' ".

Le parole di Dall'Igna

Anche il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, ha commentato l'addio di Miller, che torna in KTM dopo 9 anni: "Insieme a lui abbiamo trascorso cinque bellissime stagioni, durante le quali abbiamo raggiunto traguardi per noi davvero significativi, come i due Mondiali costruttori e il titolo di miglior team lo scorso anno. Inoltre, non dobbiamo dimenticare i numerosi podi e le due strepitose vittorie di Jerez e Le Mans. Miller è sia un pilota di grande talento che ha saputo interpretare al meglio la nostra Desmosedici GP, che una persona leale sul cui pieno impegno abbiamo sempre saputo di contare. Vorrei quindi ringraziarlo a nome di Ducati".