MotoGp, Domenicali: "La classifica non dice la verità sul nostro lavoro"

ROMA - "La classifica non dice il vero sui nostri sforzi. La GP22 non era pronta all'inizio di questo 2022 e questo ha portato i nostri piloti a commettere degli errori che pesano, perché Quartararo e Aleix Espargaro non hanno ancora sbagliato nulla. C'è stata sfortuna, ma non abbiamo raccolto punti in weekend dove avevamo tanto potenziale". Questo il primo bilancio della MotoGp 2022 della Ducati da parte dell'amministratore delegato della scuderia italiana, Claudio Domenicali, in occasione della presentazione al circuito di Misano della World Ducati Week, in programma dal 22 al 24 luglio.