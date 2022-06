MotoGp, Gp Germania in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - A due settimane dal weekend di Barcellona, con la vittoria finale di Fabio Quartararo , la MotoGp si sposta al circuito di Sachsenring per il Gran Premio di Germania , decimo appuntamento della stagione 2022. Si comincia venerdì 17 giugno con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle ore 9:55 e alle 14:10. Sabato, invece, si scende in pista alle 9:55 con la terza sessione di prove libere. Alle 13:30 al via le FP4, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 19 giugno il warm-up aprirà la giornata alle 9:40, mentre alle 14 semaforo verde per la gara sul circuito tedesco.

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio di Germania sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire in diretta qualifiche e gara.

IL PROGRAMMA COMPLETO



Venerdì 17 giugno

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 18 giugno

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 - Qualifiche

Domenica 19 giugno

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara