Dovizioso: "Dopo la MotoGp mi godrò la vita e farò motocross"

ROMA - Andrea Dovizioso ieri era a Misano per seguire la Superbike. Il pilota di MotoGp per la Yamaha RNF, giunto ai suoi 36 anni, non ha progetti futuri sulle derivate di serie e dalle sue parole, raccolte da "corsedimoto.com" si prospetta anzi un periodo di relax dopo il ritiro: "Forse mi godrò la vita, farò motocross e altre cose che ho in mente". Insieme al pilota di Forlì, a seguire la SBK c'erano anche Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Max Biaggi e Fabio Di Giannantonio: "Sono venuto qui con gli amici, amo ogni tipo di corsa a due ruote. Faccio il tifo per la Yamaha, ma anche per il mio amico Michael Rinaldi".