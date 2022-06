MotoGp, Bagnaia: "In Germania per accorciare le distanze"

ROMA - La Ducati si prepara per il Gran Premio di Germania, decima tappa della MotoGp 2022. Dopo lo zero in Catalogna, Pecco Bagnaia illustra così questo weekend, andando anche oltre: “Il GP di Germania e il GP d’Olanda saranno due appuntamenti molto importanti per noi. Dopo il ritiro a Barcellona, ora abbiamo un ritardo di 66 punti in campionato rispetto a Quartararo. Non sarà facile recuperarli, ma proverò ad accorciare un po’ le distanze prima dell'estate. In questo momento Fabio e la Yamaha sono molto forti, ma ci impegneremo per riuscire a centrare il miglior risultato possibile domenica”.