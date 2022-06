MotoGp, Rins: "Suzuki? Si poteva gestire meglio"

ROMA - "Il prossimo anno saremo in MotoGp". Inizia con questa premessa l'intervista ad "AS" di Alex Rins, pilota della Suzuki, scuderia che non ci sarà in griglia per la stagione 2023. Lo spagnolo, così come il suo compagno di squadra, Joan Mir, deve trovare un team per continuare la sua avventura in classe regina. "È un vero peccato che finisca il progetto Suzuki, ma ritengo che - aggiunge Rins - dobbiamo massimizzare quel poco che ci è rimasto e dare il massimo. I ragazzi che lavorano qui se lo meritano. Penso che si sarebbe potuto fare meglio sotto alcuni punti di vista".