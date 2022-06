MotoGp, Bagnaia: "Titolo? Ho tempo per recuperare"

CHEMNITZ - "La lotta al Mondiale? L'anno scorso dovevo recuperare tanti punti in poche gare. Quest'anno ho più tempo quindi mantengo le mie ambizioni anche se non sarà un’impresa così semplice. Proveremo a recuperare. Quartararo è più forte ma noi possiamo farci valere". Pecco Bagnaia ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista, reduce dallo zero in Catalogna dopo l'incidente alla prima curva, vuole tornare a macinare punti per continuare a sognare il titolo. "L'anno scorso abbiamo iniziato con un tipo di lavoro diverso - ha detto -. Ora abbiamo cambiato un po' la mentalità del team rispetto al passato, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Miller? Ha fatto bene, ha dato una grande mano alla Ducati".