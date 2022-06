MotoGp, Bagnaia: "Io e Miller abbiamo cambiato la Ducati. Il suo erede? Spero non faccia casino"

ROMA - " La giornata sta andando benissimo, considerando l'anno scorso. Da questa mattina ho iniziato a spingere e mi sono ritrovato molto bene . Ora come ora non vorrei toccare niente sulla moto, va tutto bene. Non sarà facile la scelta della gomma. Ma, considerando che domani si alzeranno di molto le temperature, il lavoro di oggi sarà prezioso per noi". Queste le parole ai microfoni di "Sky Sport" di Pecco Bagnaia al termine delle prove libere 2 al Gran Premio di Germania , decima tappa della MotoGp . La Ducati GP22 del torinese vola sulla pista tedesca e segna un netto miglioramento rispetto al 2021.

Su Miller

Dopo aver analizzato la sua prestazione in questo venerdì, Bagnaia si espone su Jack Miller, dal 2023 in KTM. "Io e Miller - dice l'italiano - abbiamo spostato la linea guida della scuderia. Noi l'abbiamo modificata: la guidabilità è di gran lunga migliore. Magari abbiamo perso un po' di top speed, ma i risultati si vedono". "L'addio di Miller? Insieme siamo riusciti a sfatare il pregiudizio che nel box bisogna essere sempre nemici. È stupido pensarla così. Il clima nel box - prosegue Bagnaia - è fantastico". "Avrei preferito avere ancora a fianco a me Miller e mi auguro che chi prenderà il suo posto avrà l'intelligenza di capire il nostro metodo di lavoro e che non avrà voglia di far casino", avvisa il piemontese. "Non ho mai avuto attriti con i miei compagni e secondo me è giusto così. Nel box c'è bisogno di serenità: è questa la mia idea", ha concluso il pilota della Ducati.