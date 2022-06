MotoGp, Gp Germania: Bagnaia comanda le libere 3 davanti a Espargaro

CHEMNITZ - Pecco Bagnaia è il più veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio di Germania , decimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota torinese, al Sachsenring, firma il crono di 1:19.765 migliorando ancora il record della pista, già stabilito al venerdì. Dietro a lui si piazza l'Aprilia di Aleix Espargaro e l'altra Ducati di Jack Miller . Quarto tempo per Johann Zarco , che precede il compagno di squadra in Pramac Jorge Martin e la Yamaha di Fabio Quartararo .

Gli altri piloti

Settimo tempo per la Suzuki di Joan Mir davanti a Takaaki Nakagami e Maverick Vinales, mentre Miguel Oliveira chiude la top ten ed è il primo a non centrare l'accesso diretto al Q2. Alla seconda fase di qualifica infatti va Luca Marini, quindicesimo oggi ma nei primi dieci della classifica combinata grazie al crono del venerdì. Ancora indietro Enea Bastianini, che dopo il diciottesimo posto delle terze libere dovrà passare per il Q1.