MotoGp, Rins si ferma in Germania: "Ho deciso di non correre"

CHEMNITZ - Alex Rins non proseguirà il weekend al Gran Premio di Germania , decimo appuntamento stagionale della MotoGp . Lo spagnolo, tra i protagonisti dell' incidente causato da Takaaki Nakagami alla prima curva della gara in Catalogna , ha deciso di chiudere anticipatamente il fine settimana per i dolori al polso sinistro, fratturatosi nella caduta sul circuito di Barcellona. L'annuncio è arrivato dallo stesso pilota della Suzuki tramite i suoi profili social, in cui ha comunicato la decisione di fermarsi.

Le parole di Rins

"Non correrò il Gran Premio di Germania - si legge in un post su Instagram pubblicato da Rins -. Ho avvertito troppo dolore nelle FP3 e non è sicuro, per me e per gli altri colleghi, che sia al via della gara. Mi metterò subito al lavoro per recuperare e tornare ad Assen".