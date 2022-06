MotoGp, il sindaco di Scarperia risponde a Ezpeleta: "Sul Mugello parole poco eleganti"

ROMA - Pochi giorni fa, il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta ha manifestato l'intenzione di rivedere la distribuzione delle tappe di MotoGp in Italia dopo un Gran Premio al Mugello a sua detta deludente per quanto riguarda la presenza di pubblico. Ezpeleta non ha nascosto la possibilità di ridurre da due a uno gli appuntamenti. Sulla questione è intervenuto Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero: "Le sue parole non mi sono piaciute - ha detto ai microfoni dell'agenzia "Italpress" -. Sono state anche poco eleganti. Io capisco la difficoltà e l’amarezza perché oggettivamente l’ultimo Gran Premio d’Italia non ha riscosso il successo di pubblico dei tempi pre Covid, però mi sembra si sia andati oltre. Lui ha detto che i Gran Premi d’Italia si potrebbero non fare più visto l’assenza del pubblico. Se questa è la motivazione allora i Gran Premi non si dovrebbero mai fare in Qatar e Malesia".