MotoGp, Bagnaia in pole al Sachsering: "Guidare forte è bello, pronti per domani"

CHEMNITZ - "Sono contento perché al primo tentativo ero andato lungo, nella ghiaia, e non era facile fare dei buoni tempi. C’era caldo e tanto vento, ma nonostante ciò eravamo competitivi. Considerando le condizioni ho fatto un buon tempo ". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Germania , decimo appuntamento stagionale della MotoGp . Dopo aver firmato il miglior tempo in qualifica, il ducatista partirà in prima fila davanti a Fabio Quartararo e Johann Zarco.

Verso la gara

"Guidare forte è bello, ma ancora di più in questa pista - ha aggiunto Bagnaia -. Durante l’anno scorso abbiamo lavorato tanto e ci sono stati tanti step in avanti con questa carena. Stiamo riuscendo a sfruttare bene le gomme. In ogni caso anche nelle FP4 mi sono trovato bene e riuscivo a frenare alla grande. Siamo pronti per domani. Quartararo? Me lo aspetto veloce. Quando si parla di piloti come lui, è difficile capire dove sia attaccabile".