MotoGp: Quartararo vince il Gp di Germania davanti a Zarco, cade Bagnaia

CHEMNITZ - Fabio Quartararo trionfa nel Gran Premio di Germania, decimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il campione in carica domina la gara al Sachsenring dopo la caduta di Pecco Bagnaia al quarto giro, chiudendo con un vantaggio importante su Johann Zarco, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per la Ducati di Jack Miller, che ha la meglio nel duello con Aleix Espargaro, mentre in quinta posizione c'è Luca Marini. Sesto posto per Jorge Martin davanti a Brad Binder e Fabio Di Giannantonio. Decima piazza per Enea Bastianini.

La cronaca Parte meglio Quartararo che si mette subito davanti a Bagnaia, il quale però non perde terreno e rimane attaccato al rivale. Al quarto giro, però, il ducatista perde il posteriore e scivola alla curva 1, venendo costretto al ritiro. Mentre Pecco torna ai box su tutte le furie, si spiana la strada per Quartararo, seguito dal solo Zarco a debita distanza, mentre per l'ultimo gradino del podio la lotta è tra Espargaro e Miller, mentre Vinales viene costretto al ritiro per un problema alla moto. Un imprecisione di Aleix permette all'australiano di portarsi in terza piazza, mentre le prime due posizioni sono già congelate. Quartararo trova così la sua seconda vittoria consecutiva e fugge in classifica.