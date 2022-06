MotoGp, Bastianini: "Contento a metà, ma è una domenica positiva"

ROMA - " Contento a metà , non ho fatto una gran partenza con la moto che si è impennata. Ho perso tante posizioni, ma poco a poco sono riuscito a recuperare. Volevo assolutamente portarla a casa e la decima posizione va bene per ritrovare fiducia ". Enea Bastianini ha parlato così dopo il decimo posto nel Gran Premio di Germania , decimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota del team Gresini, nonostante un risultato non dei migliori, guarda al lato positivo dopo un avvio di weekend difficile: " È una domenica positiva senza dubbio , soprattutto se consideriamo l’assenza di Alberto e la qualifica sfortunata di ieri. Era un fine settimana difficile su cui abbiamo comunque costruito un buon risultato".

Le parole di Di Giannantonio

Anche Fabio Di Giannantonio, ottavo al traguardo, ha parlato dopo la gara del Sachsenring: "Abbiamo fatto un super weekend, sempre veloci e con un gran tempo in qualifica. Per la gara infatti mi sentivo bene. Sono partito forte e nella prima parte di gara ero in controllo; nella seconda parte però il caldo e le gomme che si muovevano tanto mi hanno fatto perdere qualche duello. C’è da dire che è la prima gara in cui riesco a rispondere agli attacchi e quindi saluto la Germania con sensazioni davvero importanti".